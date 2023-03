EMA validiert Antrag auf Marktzulassung für Henlius' HANSIZHUANG (Serplulimab)

Shanghai, 24. März 2023 (ots/PRNewswire) - Shanghai Henlius Biotech, Inc.

(2696.HK) gab bekannt, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) den

Antrag für seinen selbst entwickelten Anti-PD-1 mAb HANSIZHUANG (Serplulimab) in

Kombination mit einer Chemotherapie (Carboplatin und Etoposid) für die

Erstlinienbehandlung von Erwachsenen mit kleinzelligem Lungenkrebs im

fortgeschrittenen Stadium (ES-SCLC), validiert hat. Die Europäische Kommission

(EC) hatte HANSIZHUANG zuvor die Orphan Drug Designation (ODD) für die

Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC) erteilt.



"HANSIZHUANG ist das erste innovative mAb von Henlius sowie die erste und

einzige Anti-PD-1-Therapie, die für die Behandlung von SCLC zugelassen ist und

von der bereits 13.000 SCLC-Patienten in China profitiert haben. Seit seiner

Markteinführung im März 2022 ist es in China für die Behandlung von soliden

MSI-H-Tumoren, nicht-kleinzelligem Plattenepithel-Lungenkrebs und ES-SCLC

zugelassen", sagte Jason Zhu, Präsident von Henlius. "HANSIZHUANG ist auf dem

Weg von China nach Europa und in die USA. Zuvor hatten wir Zercepac® in über 30

Ländern, einschließlich der Europäischen Union, genehmigt bekommen. Wir hoffen,

dass HANSIZHUANG diesen Markt weiter öffnen und die globale Expansion

vorantreiben wird, damit mehr Patienten davon profitieren können."