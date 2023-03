MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ifo-Präsident Clemens Fuest hat eine grundlegende Reform der Unternehmenssteuern gefordert. "Steuersenkungen heute können die Bedingungen für Investitionen so verbessern, dass später die Steuereinnahmen wachsen, weil die wirtschaftliche Tätigkeit produktiver wird", schrieb Fuest in einem am Freitag veröffentlichten Aufsatz. Die Ampelkoalition wolle zwar die Abschreibungsregeln verbessern, doch "greift die Beschränkung auf Investitionen für den Klimaschutz und digitale Güter zu kurz". Beschleunigte Abschreibungen würden Investitionen erleichtern, zumal Banken bei Krediten vorsichtiger würden.

Die Gewerbesteuer verkompliziere das Steuersystem unnötig. In Wirtschaftskrisen brächen die Einnahmen der Städte und Gemeinden regelmäßig ein, sie senkten dann ihre Investitionen, was wiederum der gesamten Wirtschaft schade. "Eine Reform der Kommunalfinanzen wäre politisch schwer umzusetzen, doch gibt es überzeugende Konzepte", schrieb Fuest.

Der Staat fördere auch Forschung und Entwicklung oft durch komplizierte Programme. "Sinnvoller wäre es, die weniger bürokratische steuerliche Forschungsförderung auszubauen." Unternehmen sehen sich bei der Digitalisierung, der Dekarbonisierung und dem demografischen Wandel erheblichen Investitionen und Risiken gegenüber./rol/DP/stk