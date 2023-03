Wilhelm Brandenburg investiert 4,5 Millionen Euro in den Standort Timmendorfer Strand / Nachhaltige Kältezentrale spart 20 Prozent Strom ein (FOTO)

Timmendorfer Strand (ots) - Mit Investitionen von rund 4,5 Millionen Euro in

eine nachhaltige Kälteversorgung stärkt Wilhelm Brandenburg gezielt den

Produktionsstandort Timmendorfer Strand. Dank modernster Technik sinkt der

Stromverbrauch mit der neuen Kälteanlage um rund 20 Prozent. Rein rechnerisch

reicht die Einsparung von jährlich 2.300 Megawattstunden aus, um 600

Einfamilienhäuser zwölf Monate mit Strom zu versorgen. Wie alle Unternehmen der

Kölner REWE Group bezieht auch Wilhelm Brandenburg bereits seit 2008

ausschließlich zertifizierten Grünstrom. Die energieeffiziente Technik

ermöglicht auch eine Halbierung der Gesamtkältemenge an Ammoniak, die

Verringerung von Schallquellen, sowie eine deutlich erhöhte Betriebs- und

Unfallabsicherung. Wichtige Schritte auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit.



Hans-Jürgen Moog, im Vorstand der REWE Group verantwortlich für Einkauf und

Ware: "Wilhelm Brandenburg spielt im Rahmen unserer Vertikalisierungsstrategie

eine zentrale Rolle. Speziell in den zurückliegenden Jahren, die von

angespannten Lieferketten geprägt waren, haben wir durch die eigene Produktion

einen wichtigen Beitrag zur stabilen Warenversorgung leisten können. Mit der

zukunftsweisenden Investition in den Standort sichern wir auf Jahre dessen

Leistungsfähigkeit."