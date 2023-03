Christian Sieg ist seit Januar Geschäftsführer bei bei Remeha / Im Interview beschreibt er, wo er Remeha in 5 Jahren sieht und wie er sich die Zukunft des Heizens in Deutschland und Europa vorstellt (FOTO)

Emsdetten (ots) - Frage: Herr Sieg, Sie sind seit einigen Wochen neuer

Geschäftsführer bei Remeha in Deutschland. Wie haben Sie die ersten Wochen

erlebt?



Christian Sieg: "In so eine Rolle und Verantwortung zu gelangen - und dann auch

noch zu Beginn eines ISH-Jahres ... das waren schon ganz besondere Wochen für

mich. Natürlich bleibt in einem solchen Umfeld nicht viel Zeit. Insofern sind

die ersten Wochen intensiv. Große und wichtige Termine reihen sich eng getaktet

aneinander. Ich bin froh, bei Remeha auf ein sehr motiviertes Team gestoßen zu

sein und bekomme volle Rückendeckung aus dem Team. Natürlich freue ich mich auch

darüber, dass Remeha gleich sehr erfolgreich in das Jahr 2023 starten konnte."





Frage: Herr Sieg, alle reden über die sogenannte 65 %-Regel, die besagt, dass ab2024, spätestens jedoch ab 2025, nur noch solche Wärmesysteme installiert werdendürfen, die einen regenerativen Anteil von mindestens 65 % aufweisen. Hat Remehadie passenden Produkte?Christian Sieg: "In der Tat ist es ein sehr spannendes und sich schnellentwickelndes Geschäft - auch aus technologischer Perspektive. Das Gasgeschäftzeigt sich aktuell noch sehr stabil. Remeha ist dort produktseitig breitaufgestellt. Die Wärmepumpe kommt relevant hinzu und auch hier sind wirrekordverdächtig gestartet und erwarten weiter starkes Wachstum. Ganz besonderswichtig ist die hybride Kombination beider Wärmeerzeuger. In diesem Dreiklang,Gas, Wärmepumpe und Hybrid, lässt sich für jeden Gebäudetyp das optimaleWärmeerzeugersystem identifizieren. Im noch jungen Bereich der Hybridsystemehaben wir bereits eine Führungsrolle übernommen und wollen diese auch weiterausbauen."Frage: Die Wärmewende bringt ambitionierte Ziele mit sich. Kann das Handwerk dasstemmen?Christian Sieg: "Wir erleben aktuell einen überhitzten Markt mit einemNachfrageüberhang, welcher die Betriebe massiv fordert. Die Struktur imdeutschen Markt erlaubt tatsächlich noch größere Stückzahlen, dieHandwerkskapazitäten können diese derzeit aber nicht zur Verfügung stellen. Wirbrauchen schnelle und reibungslose Installationen und dafür natürlich diepassenden Produkte und Serviceleistungen. Ziel der Branche muss es sein, dasseine Wärmepumpe fast so schnell installiert werden kann wie ein Gaskessel, dannwird auch der derzeitige Nachfrageüberhang wieder beherrschbar sein."Frage: Werfen Sie doch bitte einmal einen Blick in die Glaskugel: Wie wird inDeutschland und in Europa in 20 Jahren geheizt? Welche wichtigenZwischenschritte sehen Sie auf dem Weg zu 2050 Net-Zero?Christian Sieg: "Wir sehen schon eine Nord-Süd-Ost-Achse in Europa. Im Norden,zum Beispiel in den skandinavischen Ländern, ist die Wärmepumpe stärkervertreten als im Süden Europas; im Osten noch so gut wie gar nicht, hier ist Gasweiter dominant. Stromgeführte Wärmeerzeuger werden in Europa einen größerenAnteil einnehmen. Dieser Trend wird sich fortsetzen. Aber die Vielfalt anWärmeerzeugern wird nicht nachlassen. Auch in Zukunft spielen Gas undFestbrennstoffe eine Rolle. Es wird weiterhin einen Mix geben, der sich inRichtung Strom verschiebt. Neben den technischen Herausforderungen gibt es auchdie Frage nach dem ökologischen Fußabdruck der eingesetzten Energien. Heutestammt der Strom in Deutschland aktuell leider erneut zu über 30 % ausKohlekraftwerken, Gas bekommt verstärkt Beimischungen, zum Beispiel von Biogas,aber auch die Wasserstoffdiskussion ist in vollem Gange. Gerade bei derökologischen Betrachtung ist es enorm wichtig, das Gesamtbild, also auch dieErzeugung der Sekundärenergie, im Blick zu haben. Die beiden größten Segmentewerden unterm Strich Heizungssysteme sein, die über grünen Strom oder grüne Gasebetrieben werden. Hier wird die Bewertung der Politik der einzelnen Fußabdrückeentscheiden, welche Systeme dominant werden und ob zentrale Systeme wieFernwärme oder verbrauchsnahe individuelle Systeme bevorzugt werden."