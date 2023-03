Earth Hour 2023 SANY hebt Elektrifizierungsentwicklung hervor und bewirbt Wasserstoff-Aktionsplan zum Aufbau einer grünen Zukunft

Beijing, 25. März 2023 (ots/PRNewswire) - BEIJING, 25. März 2023 /PRNewswire/ -

Millionen von Menschen weltweit werden sich am 25. März einer der größten

Umweltschutzbewegungen anschließen und anlässlich der Earth Hour den Strom

abschalten. Die SANY Group ("SANY"), ein weltweit führender Hersteller von

schweren Maschinen, geht die globalen Klimaherausforderungen an und setzt sich

mit der Weiterentwicklung der Elektrifizierung durch die Förderung eines

Aktionsplans für die Nutzung von Wasserstoffenergie für den Planeten ein.



Die Klimakrise hat den globalen Übergang zu sauberer und neuer Energie

beschleunigt. Obwohl Elektrofahrzeuge immer wieder in den Vordergrund rücken,

wird die Energiewende noch immer durch nicht umweltfreundliche fossile

Brennstoffe zurückgehalten. Um sich von dieser Abhängigkeit zu befreien, ebnet

SANY durch wissenschaftliche Forschung neue Wege.