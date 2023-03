Der Leitindex DAX stieg am Vormittag um 0,73 Prozent auf 15.066,62 Punkte, nachdem er am Freitag wegen der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Bankenkrise und der Geldpolitik um 1,7 Prozent abgesackt war. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte verbuchte zu Wochenbeginn ein Plus von 0,54 Prozent auf 26.626,10 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,73 Prozent nach oben.

Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag auf Erholungskurs eingeschwenkt. Allerdings ließ der Schwung zuletzt etwas nach. Hierzulande und auch europaweit zogen die jüngst gebeutelten Bankaktien an.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im März trotz der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg zum Vormonat um 2,2 Punkte auf 93,3 Zähler, wie das Ifo-Institut am Montag in München mitteilte. Es ist der fünfte Anstieg des Konjunkturbarometers in Folge. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einer geringfügigen Verbesserung knapp über Stagnation gerechnet.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im März trotz der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor verbessert. Auch der DAX startet dank positiver Impulse aus den USA im Plus.

Bessere Stimmung am Markt Bankenkrise, war da was? Ifo-Geschäftsklima hellt sich auf: DAX im Plus!

