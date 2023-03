Aramco JV HAPCO beginnt mit dem Bau einer großen Raffinerie und eines petrochemischen Komplexes in China

Greenfield-Projekt mit Raffinerie (300.000 bpd) und Steamcracker (1,65 Millionen Tonnen)

Aramco wird bis zu 210.000 Barrel Rohöl pro Tag für das Projekt liefern

Der integrierte Raffinerie- und petrochemische Komplex soll bis 2026 voll betriebsbereit sein

Der Komplex wird sich in der Stadt Panjin, Provinz Liaoning, im Nordosten Chinas befinden

DHAHRAN, Saudi-Arabien, 27. März 2023 /PRNewswire/ -- Aramco und die Joint-Venture-Partner NORINCO Group und Panjin Xincheng Industrial Group planen, mit dem Bau eines großen integrierten Raffinerie- und petrochemischen Komplexes im Nordosten Chinas zu beginnen.

Die Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO), ein Joint Venture zwischen Aramco (30 %), der NORINCO Group (51 %) und der Panjin Xincheng Industrial Group (19 %), entwickelt den Komplex, der eine Raffinerie mit 300.000 Barrel pro Tag und eine Petrochemie-Anlage kombinieren wird. Letzte soll über eine jährliche Produktionskapazität von 1,65 Millionen Tonnen Ethylen und 2 Millionen Tonnen Paraxylol verfügen.

Der Bau soll im zweiten Quartal 2023 beginnen, nachdem das Projekt die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten hat. Bis 2026 soll die Anlage voll betriebsfähig sein.

Aramco wird bis zu 210.000 bpd Rohölrohstoffe für den Komplex liefern, der in der Stadt Panjin in der chinesischen Provinz Liaoning gebaut wird.

Mohammed Y. Al Qahtani, Executive Vice President of Downstream bei Aramco, sagte: „Dieses wichtige Projekt wird Chinas wachsende Nachfrage nach Kraftstoffen und chemischen Produkten unterstützen. Es stellt auch einen wichtigen Meilenstein in unserer laufenden Downstream-Expansionsstrategie in China und der weiteren Region dar, die eine zunehmend wichtige Triebkraft für die weltweite petrochemische Nachfrage ist."

Zou Wenchao, stellvertretender Generaldirektor der NORINCO Group, sagte: „Dieser groß angelegte Raffinerie- und Petrochemiekomplex ist ein Schlüsselprojekt der NORINCO Group zur Umsetzung und Realisierung der gemeinsamen Entwicklung der hochwertigen Belt and Road-Initiative, zur Förderung der industriellen Umstrukturierung und zur Stärkung, Verbesserung und Vergrößerung des Öl- und Petrochemiesektors. Das Projekt wird eine wichtige Rolle bei der Vertiefung der wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit zwischen China und Saudi-Arabien spielen und zu gemeinsamer Entwicklung und Wohlstand führen."