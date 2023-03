Wirtschaft Vodafone will 1.300 Stellen in Deutschland streichen

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Vodafone will in Deutschland rund 1.300 Vollzeitstellen streichen, betroffen sind vor allem Verwaltungs- und Managementpositionen. Dies sagte der neue Deutschlandchef des Unternehmens, Philippe Rogge, dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe).



"Wenn wir unsere Ambitionen finanzieren wollen, müssen wir diesen schmerzhaften Schritt gehen", sagte Rogge, der auch Mitglied des Konzernvorstandes in London ist. Gleichzeitig kündigte der Belgier einen "Neustart" für sein Unternehmen an. Er will den wichtigsten Wettbewerber der Deutschen Telekom "schlanker" aufstellen und trotzdem schlagkräftiger machen.