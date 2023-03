Wirtschaft Dax startet deutlich im Plus - Neue Inflationsdaten erwartet

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstagmorgen mit deutlichen Zuwächsen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit 15.490 Punkten berechnet, 1,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Die größten Gewinne konnten am Morgen die Papiere von Vonovia, Continental und der Deutschen Bank verbuchen. Abschläge gab es entgegen dem Trend nur bei wenigen Werten, darunter die Deutsche Börse, Henkel und Beiersdorf. Die Aufmerksamkeit der Anleger wird sich am Nachmittag vor allem auf die Veröffentlichung neuer Inflationsdaten richten.