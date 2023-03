Kommen die Rabatte wieder? Experte verrät, ob man mit dem Autokauf noch warten sollte (FOTO)

Münster (ots) - Nicht nur Neuwagen, auch Gebrauchtwagen sind preislich in

Warum der Autokauf teurer geworden ist und wie man trotzdem ein attraktivesAngebot bekommtIn den letzten Monaten war der Autokauf von diversen Einflüssen geprägt. Auf dereinen Seite gab es Inflation, Krieg und massive Kaufzurückhaltung, dieeigentlich zu sinkenden Preisen hätten führen müssen. Doch dann gab es noch diemassiven Lieferschwierigkeiten aufgrund des Chipmangels und eine weltweit guteNachfrage.Der deutsche Markt stand nicht mehr bei allen Herstellern im Fokus, was dazuführte, dass die Preise extrem gestiegen sind. Teilweise haben sich dieLeasingraten sogar verdoppelt. Zudem sind aufgrund der hohen Nachfrage und demgeringen Angebot die Gebrauchtwagenpreise explodiert. Auch die Prämien fürE-Fahrzeuge wurden zurückgefahren und die hohen Zinsen am Kapitalmarkt setzenden Finanzierungs- und Leasingangeboten zu.Doch wie sieht die Zukunft aus und wie lange bleibt das noch so? Es zeichnetsich langsam ab, dass es wieder in eine andere Richtung geht, und zwar inRichtung Käufer. Die ersten Hersteller geben wieder Rabattaktionen auf denMarkt. Der sinkende Absatz und die geringe Nachfrage zwingen die Hersteller,etwas an den Konditionen zu machen. Auf das Niveau der letzten Jahre wird esaber so schnell nicht mehr zurückgehen. Die Zeit der extremen Schnäppchen wirderstmal noch länger der Vergangenheit angehören.Nutzung von Online-Portalen zum PreisvergleichWer heute als Kunde immer noch an ein attraktives Angebot kommen will, solltedie diversen Online-Portale zum Preisvergleich nutzen. Hier lassen sich schnellund transparent die Preise vergleichen. Flexibel sein: Ob Neu- oderGeschäftswagen, ob Diesel oder Hybrid, ob schwarz oder weiß. Wer sich als Kundenicht zu sehr festlegt, hat die besten Chancen auf ein attraktives Angebot.Kauf ohne ZeitdruckKunden sollten sich ohne Druck an den Autokauf machen. Wer Zeit hat und in Ruheschauen kann, dem läuft garantiert das richtige Angebot über den Weg. Wer jetztdringend Mobilität braucht, kann sich beispielsweise super mit einem Abo-Modellbestücken und erst beim richtigen Angebot zuschlagen.Profi-Tipp: Offenes und ehrliches Gespräch mit dem Autohaus des Vertrauenssuchen!Ein offenes und ehrliches Gespräch mit dem Autohaus des Vertrauens kann sichauch lohnen. Die meisten Verkäufer geben einem dann schon ein ehrlichesFeedback, ob es sich gerade bei der Marke lohnt oder lieber noch gewartet werdensollte.FazitDer Autokauf ist in den letzten Monaten teurer geworden und es zeichnet sich ab,dass es vorerst nicht wieder auf das Niveau der letzten Jahre zurückgehen wird.Doch wer flexibel ist und ohne Zeitdruck nach einem passenden Angebot sucht, hatgute Chancen, trotzdem ein attraktives Angebot zu finden. Zudem könnenOnline-Portale zum Preisvergleich und ein offenes und ehrliches Gespräch mit demAutohaus des Vertrauens helfen, das beste Angebot zu finden.Über Sascha Röwekamp:Sascha Röwekamp ist der Gründer und Geschäftsführer der UnternehmensberatungRWKMP®. Zusammen mit seinem Team unterstützt und begleitet er Geschäftsführerund Inhaber von markengebundenen Autohäusern durch ihre Transformation in denVertrieb der Zukunft. Dabei fusioniert das Team der RWKMP® den Vertrieb, dasMarketing und die Digitalisierung in einem einzigen Konzept. WeitereInformationen unter: https://rwkmp.de/Pressekontakt:Röwekamp GmbHVertreten durch Sascha Röwekamphttps://rwkmp.demailto:zukunft@rwkmp.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/163383/5475620OTS: Sascha Röwekamp