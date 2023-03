FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax könnte in den kommenden zwölf Monaten Rekordhöhen erklimmen. Zumindest aber sollte sich der deutsche Leitindex am Ende stabil gehalten haben, erwarten die Aktienmarktexperten des Verbandes öffentlicher Banken (VÖB) nach einer Pressekonferenz in Frankfurt am Donnerstag. Starke Schwankungen dürften zugleich an der Tagesordnung bleiben.

Die von den VÖB-Mitgliedsinstituten BayernLB, Dekabank, Helaba, LBBW und Nord/LB prognostizierten Aussichten für den Dax bewegen sich zwischen 15 600 und 17 000 Punkten. Der Durchschnitt liegt bei 16 200 Punkten. Zuletzt hatte das deutsche Börsenbarometer bei 16 290 Punkten im November 2021 ein Rekordhoch erreicht.