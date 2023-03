3 Meilensteine für die INSTART group digitalwerk, e.telligent und ip camp sind nach TISAX zertifiziert (FOTO)

Ingolstadt/Eitensheim (ots) - Nachdem die INSTART group das Jahr 2022 mit einem

Jahresvolumen von 22 Millionen Umsatz und damit den bislang höchsten Erlösen

seit Gründung abschließen konnte, lässt die nächste Erfolgsmeldung im Jahr 2023

nicht lange auf sich warten: Die drei Tech-Firmen digitalwerk, e.telligent und

ip camp haben erfolgreich ein ISMS (Information Security Management System)

aufgebaut. Der finale Schritt war die Zertifizierung durch den TÜV Nord.

Federführend in der Vorbereitung und Koordination der Zertifizierung war der

Digital Shared Service-Experte des Firmenverbunds, INSTART consult.



Seit 2018 agieren die fünf hochspezialisierten Unternehmen der INSTART group,

die ihren Hauptsitz in Ingolstadt hat, unter dem Claim "Zukunftstechnologie

entwickeln - Zukunftstechnologie erleben" synergetisch am Markt. Die drei

Deep-Tech-Firmen digitalwerk, e.telligent und ip camp decken mit ihren

Kerngebieten - Autonomes Fahren, Elektromobilität und Big Data - entscheidende

Zukunftsthemen im Technologiebereich ab. Der Spezialist für die Digitalisierung

von Administrationsprozessen INSTART consult ergänzt die Unternehmensgruppe

genauso wie die Marketing- und Kommunikationsagentur CUBE brand communications,

die ihren Fokus auf Strategic Automotive Marketing gelegt hat.