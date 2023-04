Wirtschaft Etliche Kunden haben Elektroauto-Subventionen mehrfach kassiert

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Etliche Kunden haben die staatlichen Subventionen für den Kauf neuer Elektroautos mehrfach kassiert. Das zeigen Zahlen des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), über die die "Welt am Sonntag" berichtet.



Demnach haben allein im vergangenen Jahr über 115.000 Bürger und Unternehmen mehr als einen Antrag auf den sogenannten Umweltbonus gestellt, insgesamt erhielt die Behörde Anträge von mehr als 472.000 Personen. In den Vorjahren lag der Anteil dieser Mehrfach-Anträge noch höher. So hatten im Jahr 2021 fast 106.000 Personen - 26 Prozent aller Antragssteller - die Prämie mehrfach bekommen.