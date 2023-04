Die BRICS-Staaten wollen eine eigene Währung als Alternative zum Dollar einführen, gestern dann die überraschende Kürzung der Öl-Produktion durch die OPEC+ - ist das alles eine gezielte Attacke auf die USA und deren Dominanz, die im Dollar zum Ausdruck kommt? In China wird das offenkundig so gesehen, wie ein Artikel in der "Global Times" zeigt. Der Schritt der OPEC sei ein Angriff auf die Hegemonie der USA, so der Tenor. Sollte der Ölpreis weiter steigen, wird das den Job für die US-Notenbank Fed nicht gerade einfacher machen. Immer mehr Signale - so gestern der ISM Index mit dem schwächsten Wert seit Mai 2020 - deuten auf eine nahende Rezession in den USA hin. Gleichzeitig aber könnte der Inflations-Druck hoch bleiben: es droht also das schlimmstmögliche Szenario für eine Notenbank wie die Fed: eine Stagflation!

