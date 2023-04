Hut 8 Mining Production and Operations Update für März 2023

Mit 9.133 BTC hält Hut 8 weiterhin die größte Menge an selbst geschürften Bitcoin in Reserve aller börsennotierten Unternehmen

Highlights der Produktion für März 2023:

131 Bitcoin wurden generiert, was einer durchschnittlichen Produktionsrate von etwa 4,2 Bitcoin pro Tag entspricht.

240 Bitcoin – alle im Februar produziert und ein Teil im März – wurden im März 2023 verkauft.

Gesamtes Bitcoin-Guthaben, das ab dem 31 . März in Reserve gehalten wird, beträgt 9.133.

. März in Reserve gehalten wird, beträgt 9.133. Die installierte ASIC-Hashrate-Kapazität in unseren Alberta-Einrichtungen betrug am Ende des Monats 2.6 EH/s.

Hut 8 produzierte im März 50,38 BTC/EH.

Der Schwierigkeitsgrad für das Schürfen von Bitcoin stieg Monat für Monat um 10,67%, was es schwieriger und teurer macht, neue Blöcke abzubauen, und unterstreicht die wachsende Nachfrage und Stärke des Bitcoin-Netzwerks.

Operative Höhepunkte:

Wir haben mit Sanierungsprüfungen an unserem Standort in Drumheller, Alberta begonnen, der weiterhin eine hohe Priorität hat.

begonnen, der weiterhin eine hohe Priorität hat. An unserem Standort Medicine Hat haben wir mit 1,72 EH/s einen neuen Höchststand erreicht, nachdem wir ungefähr 1.000 zusätzliche Miner aktiviert haben, die von unserem Standort in North Bay übertragen wurden.

„Während wir wichtige operative Meilensteine in Medicine Hat im März erreicht haben, konzentrieren wir uns weiterhin auf zwei Dinge", sagte Jaime Leverton, CEO von Hut 8. "Das gesamte Managementteam ist bestrebt, sowohl die Herausforderungen an unserem Standort in Drumheller zu bewältigen als auch die Transaktion mit USBTC abzuschließen, die weiterhin planmäßig verläuft."

Informationen zu Hut 8

Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner in Nordamerika und wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden und traditionellen High-Performance-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Mit zwei Digital-Asset-Mining-Standorten in Süd-Alberta und einem dritten Standort in North Bay, Ontario, alle in Kanada, verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und hält mehr unbelastete, selbst geschürfte Bitcoin als jeder andere Digital-Asset-Miner oder jedes börsennotierte Unternehmen weltweit. Mit über 36.000 Quadratmetern geo-diverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazitäten, die an Stromnetze angeschlossen sind, die durch erhebliche erneuerbare und emissionsfreie Ressourcen gespeist werden, revolutioniert Hut 8 konventionelle Anlagen, um das erste hybride Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl die traditionellen Hochleistungsrechner (Web 2.0) als auch die aufstrebenden Sektoren des Digital Asset Computing, Blockchain-Gaming und Web 3.0 bedient. Hut 8 war der erste kanadische Digital Asset Miner, der am Nasdaq Global Select Market notiert wurde. Durch Innovation, Vorstellungskraft und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Digital Asset Revolution zu definieren, um Werte und positive Auswirkungen für seine Aktionäre und künftige Generationen zu schaffen.