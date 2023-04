Warren Buffett: Diese Japan-Aktien hat er auf dem Zettel - seine weiteren Pläne!

Warren Buffett will seinen Anteil an japanischen Aktien erhöhen. Das erklärte die Investorenlegende in einem Interview mit der japanischen Börsenzeitung Nikkei. Demnach will Buffett Aktien von Itochu, Mitsubishi Corp, Mitsui & Co, Sumitomo Corp und Marubeni nachkaufen.

Er sei "sehr stolz" auf seine Beteiligungen an den fünf führenden Handelshäusern des Landes, sagte die 92-jährige Investmentlegende im Interview.