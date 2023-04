Am Montag legte der Softdrinkhersteller Coca-Cola Zahlen vor. Ein überraschend starkes Umsatzwachstum aus eigener Kraft - also ohne Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen - bescherte den Aktien einen vorbörslichen Kursanstieg von 1,7 Prozent. Auch der Gewinn legte zu.

Bereits vor dem Wochenende hatten sich die New Yorker Börsen nur mit minimalen Kursgewinnen über die Ziellinie geschleppt. Kursbewegende Nachrichten waren auch am Montag zunächst Mangelware.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Tristesse am US-Aktienmarkt vom vergangenen Freitag dürfte sich zu Wochenbeginn fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial am Montag rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,1 Prozent tiefer auf 33 731 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG ebenfalls 0,1 Prozent tiefer mit 12 993 Punkten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer