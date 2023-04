China-Boom: Ein Segen für die Metall- und Bergbausparte – 2 US-Aktien im Fokus!

"Wir empfehlen Anlegern Bergbauaktien, die durch steigende Metallpreise an das chinesische Wachstum gekoppelt sind", so David Kostin, Leiter der US-Aktienstrategie bei Goldman Sachs, in einer Mitteilung.

Die chinesische Nachfrage bringe aufgrund höherer Rohstoffpreise auch Vorteile für Bergbauunternehmen in den USA mit sich, erwarten die Banker. Sie sehen den S&P GSCI Industrial Metals Index im kommenden Jahr um ein Drittel steigen. Wichtige Antreiber im Branchenindex sind Metall- und Bergbauaktien, die sich auf einem allgemein günstigen Niveau befänden. Die zwei Favoriten der US-Investmentbank sind Freeport-McMoRan und Alcoa.

Beide Aktien tun sich in diesem Jahr noch schwer. Das Papier von Alcoa rutschte seit Anfang des Jahres um circa 16, das von Freeport-McMoRan um 1,6 Prozent ab. Wer sein Geld lieber breiter anlegen möchte in dieser Sparte, für den stehen auch ETFs zur Auswahl. Zum einen gibt es den SPDR S&P Metals & Mining ETF, der sich am S&P Metals and Mining Select Industry Index orientiert. Zum anderen können Anleger in den iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF investieren, der ausgewählte globale Metall- und Bergbauproduzenten beinhaltet. Wobei Gold- und Silber-Werte ausgeschlossen sind.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion