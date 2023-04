Vitesco holt neue Finanzchefin von Infineon

REGENSBURG (dpa-AFX) - Beim Autozulieferer Vitesco übernimmt ab November die Managerin Sabine Nitzsche (50) das Finanzressort. Der bisherige Finanzvorstand Werner Volz (64) geht dann in den Ruhestand, wie das SDax -Unternehmen am Mittwoch anlässlich einer Aufsichtsratssitzung mitteilte. Die Regensburger holen Nitzsche vom Chiphersteller und Dax -Konzern Infineon , wo sie derzeit die Finanzgeschäfte der Autozuliefersparte leitet. Davor arbeitete sie unter anderem beim US-Chipauftragsfertiger Globalfoundries. Im Oktober soll sich Nitzsche mit Hilfe von Volz in das Vitesco-Geschäft einarbeiten./men/jha/