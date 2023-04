Microsofts Mega-Deal mit Activision Blizzard geplatzt – so reagieren die Aktien

Demnach könnte Microsoft die Spiele von Activision exklusiv für seine Cloud-Gaming-Plattform Xbox Game Pass anbieten und damit den Vertrieb für andere wichtige Akteure in diesem Bereich unterbinden, so die CMA.

Es sollte der größte Deal in der Geschichte der Spieleindustrie werden. Nun hat sich die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority) gegen die Übernahme ausgesprochen, da sie wettbewerbsrechtliche Bedenken auf dem aufstrebenden Cloud-Gaming-Markt aufwerfe.

Bei Cloud-Gaming handelt es sich um eine Technologie, die es den Spielern ermöglicht, über Remote-Server von Unternehmen auf Spiele zuzugreifen. Die Technologie steckt laut CNBC derzeit noch in den Kinderschuhen, aber Microsoft setzt bereits große Hoffnungen darauf.

"Wenn Microsoft eine so starke Position auf dem Cloud-Gaming-Markt einnimmt, während dieser gerade anfängt, schnell zu wachsen, besteht die Gefahr, dass die Innovation untergraben wird, die für die Entwicklung dieser Möglichkeiten entscheidend ist", so die CMA in einer Pressemitteilung vom Mittwoch.

Microsoft bot der CMA Abhilfemaßnahmen an, um ihre Bedenken auszuräumen, die die Regulierungsbehörde jedoch ablehnte. Microsoft-Präsident Brad Smith, erklärte in einer Mitteilung, dass das Unternehmen weiterhin "voll und ganz an dieser Übernahme festhält und Berufung einlegen wird".

"Die Entscheidung der CMA lehnt einen pragmatischen Weg ab, um Wettbewerbsbedenken auszuräumen, und entmutigt technologische Innovationen und Investitionen in Großbritannien", so Smith weiter.

Activision-CEO Bobby Kotick kommentiert: "In einer Zeit, in der die Bereiche maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz florieren, wissen wir, dass der britische Markt von Microsofts Stärke in beiden Bereichen sowie von unserer Fähigkeit, diese Technologien sofort einzusetzen, profitieren würde. Sollte die Entscheidung der CMA hingegen Bestand haben, würde sie Investitionen, Wettbewerb und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der gesamten britischen Spieleindustrie behindern."

Die Aktien von Activision fallen vorbörslich um über zehn Prozent. Microsoft-Titel haussieren, nachdem das Unternehmen einen Ergebnisbericht präsentiert hat, der über den Erwartungen lag.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion