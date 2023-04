Crash-Signal Rezession: "Trauen Sie keinem Politiker, keinem Notenbanker und..."

Gefühlt unendlich lange wird über die Rezessionsgefahr diskutiert. Alles nur Gelaber oder ernste Crash-Gefahr? Ein Großteil der Börsianer geht tatsächlich davon aus, dass eine Rezession in den USA vorprogrammiert sei. Angenommen, dass sei so. Wann kommt sie denn jetzt? Welche Indikatoren sprechen in dieser heißen Earnings-Phase bereits für eine deutliche Verlangsamung der Konjunktur?

Oder andersherum: Inwiefern könnte die These glaubhaft sein, dass die Rezession, wenn sie überhaupt einsetzt, schon längst in den Markt eingepreist sein könnte, so dass es kursseitig gar nicht so schlimm kommen könnte.