Erfolgsstrategien der Matzke Media und Empfehlungen für Online-Shop-Betreiber

In der sich ständig verändernden Welt des E-Commerce ist es wichtig, die richtige Performance Marketing Agentur an Ihrer Seite zu haben. Matzke Media, eine Agentur, die sich auf E-Commerce-Unternehmen und Social Media Advertising spezialisiert hat, hebt sich von der Konkurrenz ab. Wir hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer von Matzke Media, Moritz Matzke, über die Erfolgsstrategien der Agentur und ihre Empfehlungen für Online-Shop-Betreiber zu sprechen.

Frage: Was unterscheidet Matzke Media von anderen Performance Marketing Agenturen auf dem Markt?

Antwort: Bei Matzke Media betrachten wir uns nicht lediglich als Agentur, sondern vielmehr als Wachstumspartner für unsere Kunden. Unser erprobtes System ermöglicht es uns, Kundenzahlen und Umsätze nachweislich zu steigern, E-Commerce-Marken erfolgreich zu skalieren und die Marktposition unserer Kunden nachhaltig zu festigen. Unsere Spezialisierung auf E-Commerce Unternehmen und die vollständige Fokussierung auf Social Media Advertising Kampagnen machen uns zum bevorzugten Ansprechpartner, wenn es um die gewinnbringende Skalierung von E-Commerce Unternehmen geht. Wir heben uns von anderen Agenturen ab, indem wir einen umfassenden Blick auf die zugrunde liegende Strategie werfen und bestrebt sind, an allen Ebenen bestmöglich zu optimieren. Dies umfasst die Erhöhung des Warenkorbwerts, die Steigerung der Conversion Rate und letztendlich die Erzielung messbarer Umsatz- und Gewinnsteigerungen für das jeweilige E-Commerce Unternehmen.

Frage: Welche Dienstleistungen bietet Matzke Media seinen Kunden an?

Antwort: Matzke Media konzentriert sich auf Social Ads Performance Marketing, bei dem wir bezahlte Werbekampagnen auf Social Media-Plattformen schalten, um nachhaltig und profitabel Neukunden für E-Commerce-Unternehmen zu gewinnen. Wir betreuen Kunden mit monatlichen Werbeausgaben im vier- bis sechsstelligen Bereich und haben in über 7 Jahren mehr als 10 Millionen Euro an Werbebudgets verwaltet. Wir sind stolz darauf, eine der wenigen Agenturen in der gesamten DACH-Region zu sein, die offizieller Meta Business Partner sind.

Frage: Wie hat sich die E-Commerce-Landschaft in den letzten Jahren verändert, und wie hat sich Ihre Agentur angepasst, um weiterhin erfolgreich zu sein?

Antwort: Die E-Commerce-Landschaft hat sich in den letzten Jahren erheblich gewandelt. Während es vor zwei bis drei Jahren noch einfach war, Kampagnen zu schalten und Produkte erfolgreich zu bewerben, hat sich die Situation durch die gestiegene Konkurrenz und höhere Werbekosten verändert. Um nachhaltig und profitabel zu wachsen, ist es notwendig, solide Grundlagen zu schaffen und die richtige Strategie zu kennen. Ein tiefes Verständnis der Zielgruppe und ein umfassender Überblick über die eigenen Zahlen sind entscheidend, um auf werbekostenbedingte Schwankungen reagieren zu können.