Piedmont Lithium wird auf Fachkonferenzen im Mai Updates zum Portfolio geben

Unter den Schwerpunkten: Wiederaufnahme der Produktion auf NAL, erste Auslieferungen an Tesla und LG Chem, kurzfristiges Umsatzpotential

Belmont, North Carolina, USA, 02. Mai 2023 / IRW-Press / - Piedmont Lithium Inc. („Piedmont“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq:PLL; ASX:PLL), ein führendes globales Erschließungsunternehmen für Lithiumressourcen, hat die Teilnahme der Geschäftsführung an den folgenden Fachkonferenzen im Mai bekannt gegeben:

- Macquarie Australia Conference – Sydney, Australien, 02.-04. Mai

- Citi Energy & Climate Technology Conference – Boston, Massachusetts, USA, 09.-10. Mai

- Society for Mining, Metallurgy & Exploration – New York, New York, USA, 09. Mai

- Canaccord Genuity Global Metals & Mining Conference – Palm Desert, Kalifornien, USA, 10.-12. Mai

- Deutsche Bank NDR – virtuell, 15. Mai

- Evercore Battery Metals Conference – New York, New York, USA, 17. Mai

- B. Riley 23rd Annual Institutional Investor Conference – Beverly Hills, Kalifornien, USA, 24.-25. Mai

- KeyBanc 2023 Industrials & Basic Materials Conference – Boston, Massachusetts, USA, 30. Mai-01. Juni

Keith Phillips, President und CEO von Piedmont, sagte, der Branche und den Investoren eine Aktualisierung zu dem weltweiten Portfolio an Lithiumprojekten von Piedmont zu geben, sei besonders zeitgerecht im Hinblick auf das Potential des Unternehmens hinsichtlich kurzfristiger Umsatzgenerierung. „Wir konzentrieren uns intensiv auf erste kommerzielle Auslieferungen von North American Lithium, die für das dritte Quartal vorgesehen sind, und freuen uns darauf, diese Lithiumressourcen durch unsere Abnahmeverträge mit Tesla und LG Chem auf den Markt zu bringen. Wir sind zufrieden mit der Projektwirtschaftlichkeit, die in der endgültigen Machbarkeitsstudie von Tennessee Lithium aufgezeigt ist, während wir uns auf eine endgültige Machbarkeitsstudie für das Projekt Ewoyaa Lithium sowie auf das Genehmigungsverfahren für Carolina Lithium zubewegen.“