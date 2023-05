Made in Germany: Wie ein Kölner Uhrenunternehmen auf Qualität u. Präzision setzt

Luxusuhren sind ein beliebtes Statussymbol und werden auch von Sammlern sehr geschätzt. Mehr und mehr Menschen entdecken auch die Welt der Luxusuhren aus Deutschland. Ganz vorne mit dabei ist Cologne Watch – eine Plattform für exklusive Luxusuhren sowie Schmuck, die großen Wert auf hohe Qualität und maximale Präzision bei der Produktion setzt. Uhren aus dem Hause Cologne Watch sehen daher nicht nur besonders schick aus, sondern haben auch in puncto Qualität einiges zu bieten.

Wer steckt eigentlich hinter Cologne Watch?

Viele bringen Cologne Watch im ersten Moment vielleicht mit Marc Gebauer in Verbindung. Der Stil-Experte hat eine lange Zeit über bei dem Unternehmen gearbeitet und sich hier ein fundiertes Fachwissen über das Uhrenhandwerk sowie über Mode aneignen können. Allerdings arbeitet Gebauer heute nicht mehr bei Cologne Watch und hat sich stattdessen mit dem Vertrieb von Luxusuhren selbstständig gemacht.

Stattdessen stehen bei Cologne Watch die Unternehmer die Brüder Sadullah Yalcin und Abdullah Yalcin im Vordergrund, welche ihre Firma mit großem Stolz präsentieren – und das zu Recht. Sie sind es, die hinter den hochwertigen Uhren aus dem Luxussegment die Sorge tragen, dass nur Produkte, welche mit höchster Präzision gefertigt wurden, im Sortiment landen. Immerhin steht der Name für Luxus und Qualität. Das überzeugt nicht nur Stars und Sternchen, sondern auch über 130.000 Abonnenten auf Youtube.

Bereits seit 2008 führt Cologne Watch als Plattform besonders exklusive Luxusprodukte: Uhren, Handtaschen und Schmuck. Seinen Sitz hat das Unternehmen in der Stadt Köln, welche auch namensgebend ist.

Höchste Präzision: Beste Qualität bei Cologne Watch

Cologne Watch produziert Uhren nicht selbst, sondern kümmert sich um den Vertrieb. Dabei landen jedoch nicht irgendwelche Modelle in dem Produktsortiment. Die Produktauswahl erfolgt nach strengsten Kriterien, sodass Käufer nur das Beste vom Besten erhalten. „Uhren sind etwas fürs Leben“, sagt Abdullah Yalcin in einem Interview. Er sei stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Luxusuhren sind also eine wahre Leidenschaft der beiden Unternehmer aus Köln.

Viele Interessenten haben deutsche Uhrenmarken gar nicht auf dem Schirm. Dabei gelten sie als äußerst hochwertig. Uhren-Experte Gisbert L. Brunner, welcher im deutschsprachigen Raum immer wieder auf der Suche nach kostbaren Uhren ist, ist ebenfalls der Meinung, dass deutsche Luxusuhren keinesfalls unterschätzt werden dürfen. „Das Spektrum des Gebotenen reicht von Uhrmacherei auf allerhöchstem Niveau bis hin zu zahlreichen Produkten für Einsteiger“, so Brunner. (Quelle: https://www.handelsblatt.com/arts_und_style/lifestyle/kolumne-zeit-ist-geld-was-uhren-made-in-germany-wirklich-wert-sind/26087396.html)

Cologne Watch nimmt somit eine strenge Prüfung vor, bevor ein Uhrenmodell in das Sortiment wandert. Wahre Uhren-Experten mit einer rund 15-jährigen Erfahrung kümmern sich daran, dass bei Cologne Watch stets nur das Beste verfügbar ist.

Das hat die Plattform zur ersten Adresse für Menschen in Köln, Düsseldorf und ganz Deutschland gemacht, die sich für den Kauf von hochwertigen Luxusuhren interessieren. Selbstverständlich können Kunden auch mit einer professionellen Beratung rechnen. Spezialisierte Uhren-Experten helfen jedem dabei, die persönliche Traumuhr zu finden. Dabei sind die Experten Sadullah Yalcin und Abdullah Yalcin von Cologne Watch sowohl auf Investitionsobjekte als auch auf Geschenke spezialisiert.