„Menschen, die mit metastasierendem kolorektalem Karzinom leben und bei denen die Behandlung mit Fluoropyrimidin, Oxaliplatin, Irinotecan, Bevacizumab und Anti-Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR)-Antikörpern - wenn es sich um einen RAS-Wildtyp handelt - fortgeschritten ist, haben nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten. Es besteht ein wachsender Bedarf an neuen Ansätzen, die das Überleben in dieser Bevölkerungsgruppe verbessern", sagte Dr. Marwan Fakih, Professor für medizinische Onkologie und therapeutische Forschung bei City of Hope und leitender Prüfarzt der SUNLIGHT-Studie in den USA. „Die Veröffentlichung der Ergebnisse von SUNLIGHT im New England Journal of Medicine spricht für die Qualität der Wissenschaft und die potenziellen Auswirkungen dieser Prüfkombination auf die Behandlung von metastasierendem kolorektalem Karzinom."

PRINCETON, N.J. und PARIS, 4. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Taiho Oncology, Inc. und Servier gaben heute die Veröffentlichung der Ergebnisse der zulassungsrelevanten klinischen Phase-3-Studie SUNLIGHT* mit Trifluridin/Tipiracil (LONSURF ), allein oder in Kombination mit Bevacizumab, bei refraktärem metastasiertem kolorektalem Karzinom (mCRC) in der Ausgabe vom 4. Mai 2023 des New England Journal of Medicine (NEJM).

Taiho Oncology und Servier veröffentlichen im New England Journal of Medicine Pivotal-Phase-3-Daten für Trifluridin/Tipiracil (LONSURF) in Kombination mit Bevacizumab bei Patienten mit refraktärem metastasiertem kolorektalem Karzinom

