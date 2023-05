Jungheinrich AG / Jungheinrich startet stark ins Geschäftsjahr 2023 (FOTO)

Jungheinrich startet stark ins Geschäftsjahr 2023 (FOTO) Hamburg (ots) -



Jungheinrich ist stark in das Geschäftsjahr 2023 gestartet. Der Auftragseingang aller Geschäftsfelder (Neugeschäft, Miete und Gebrauchtgeräte sowie Kundendienst) betrug in den ersten drei Monaten des Jahres 1.350 Mio. Euro und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr (1.333 Mio. Euro) leicht verbessert. Der Auftragsbestand des Neugeschäftes erreichte zum Ende des Berichtsquartals 1.779 Mio. Euro und berücksichtigt dabei den Auftragsbestand der Storage-Solutions-Gruppe in Höhe von 136 Mio. Euro. Gegenüber dem Bestandswert von 1.595 Mio. Euro zum Jahresende 2022 ergab sich somit ein Aufbau um 184 Mio. Euro beziehungsweise 12 Prozent. Der Konzernumsatz lag im ersten Quartal bei 1.291 Mio. Euro und verzeichnete damit gegenüber dem Vergleichszeitrum (1.062 Mio. Euro) ein starkes Wachstum von 22 Prozent. Wesentlicher Treiber dafür war das Neugeschäft. Das Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) stieg in den ersten drei Monaten 2023 auf einen Höchstwert von 120,1 Mio. Euro. Es übertraf damit den Vorjahreswert (77,9 Mio. Euro) um 54 Prozent. Dabei berücksichtigt das Ergebnis belastende Effekte im Zusammenhang mit dem Erwerb der Storage-Solutions-Gruppe in Höhe von 9 Mio. Euro, die weitestgehend aus einmaligen transaktionsbezogenen Kosten resultieren. Die EBIT-Rendite (EBIT-ROS) erreichte 9,3 Prozent (Vorjahr 7,3 Prozent).