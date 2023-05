Diese Kolumne wurde Ihnen präsentiert von Morgan Stanley“.Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Außerdem wird darauf hingewiesen das der Autor oder ein verbundenes Unternehmen eine Werbungskooperation mit Morgan Stanley plc eingegangen ist. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Bitte verstehen sie aber, dass wir hier von Durchschnittswerten sprechen. Bei weitem nicht jeder Freitag ist positiv. Wir haben freitags auch mit die größten Ein-Tages-Verluste zu verzeichnen. Wer also den Freitags-Effekt ausnutzen möchte, muss eine große Anzahl von Wiederholungen haben. Damit auf ein statistisch einigermaßen signifikantes Level gekommen werden kann sprechen wir hier von einer Anwendung über 3-4 Jahre (52 Trades p.a.). Wer nicht einen derartigen Planungshorizont hat, wird es generell schwer an der Börse haben, da bei kürzeren Trade-Serien der Faktor Zufall sonst zu groß bleibt.

