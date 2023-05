Erst Gier dann Angst dann Crash: Stehen die Märkte vor einem Minsky-Moment?

"Wir haben alle Zutaten für einen so genannten Minsky-Moment", sagte er am Montag gegenüber Bloomberg Television. Der US-Ökonom Hyman Minsky war stark von John Maynard Keynes geprägt und warnte bereits 1986 vor Volkswirtschaften, die zu viele riskante Schulden aufnehmen und die Bildung von spekulativen Marktblasen zulassen. Laut Minsky folge auf solch einen "Boom-Bust-Zyklus" ein jäher Preisverfall von Vermögenswerten – wenn Gewinnmitnahmen in Panik umschlagen.

Seine Theorie hat sich bisher zweimal bewahrheitet: zuerst beim Crash der Tech-Aktien nach der Dot-Com-Blase und dann erneut beim Zusammenbruch der Immobilienpreise während der globalen Finanzkrise 2008.