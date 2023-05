Michael Wagner als IVA-Präsident bestätigt / Mitgliederversammlung des Industrieverbands Agrar wählt Präsidium neu (FOTO)

Berlin (ots) - Michael Wagner wird den Industrieverband Agrar e. V. (IVA) für

zwei weitere Jahre als Präsident führen. Die Mitgliederversammlung des

Wirtschaftsverbands bestätigte ihn heute in Berlin bei den Wahlen zum Präsidium.

Wagner hat das Amt seit Jahresbeginn 2022 inne.



Wagner verantwortet seit September 2019 als Vice President Agricultural

Solutions die Geschäfte für die Region Nordeuropa der BASF SE. Er ist staatlich

geprüfter Landwirt und hat Studienabschlüsse in Agrarwissenschaften der TU

München und in Marketing/Business Management des Cranfield Institute of

Technology, England. Wagner begann seine Karriere 1992 in der Düngemittelsparte

bei BASF und war seitdem in unterschiedlichen Positionen in der Agrarsparte des

Unternehmens in Deutschland, Spanien und Großbritannien tätig.