Besser waren nur die Titel des Wohnimmobilienkonzerns Vonovia mit plus 3,3 Prozent. Am EuroStoxx-Ende verloren die Anteile des Brauereikonzerns AB Inbev 3 Prozent. Die Experten von HSBC hatten sie abgestuft.

Techwerte bekamen von den US-Preisdaten Auftrieb. Der entsprechende Sektor war mit plus 1,4 Prozent der beste der europäischen Stoxx-600-Branchenübersicht. Nachlassender Zinsdruck macht die Investitionen und Finanzierungen der Technologie-Unternehmen weniger teuer. Die Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters ASML waren im EuroStoxx mit plus 2,6 unter den besten Werten.

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch an ihre Kursschwäche vom Vortag angeknüpft. US-Inflationsdaten gaben am Nachmittag nur kurzzeitig Auftrieb. Auch am New Yorker Aktienmarkt ließ der Anfangsschwung nach.

