Nach oben mit Respekt vor der 16.000er Marke und nach unten durch positive Vorzeichen an der Wall Street abgesichert richtet sich der Index weiter in der Seitwärtsspanne häuslich ein. Die große Frage für die Anleger ist, ob der Ausbruch über die runde Marke heute gelingen kann. Ein gutes Beispiel dafür wäre der US-Technologieindex Nasdaq 100, der gestern auf ein neues Jahreshoch gestiegen ist. Ein schlechtes Beispiel wäre der Dow Jones, der mit den Technologiewerten nicht mithalten kann.

Die Anzeichen für eine Abschwächung des Preisdrucks in den USA im April geben der Fed den nötigen Spielraum für eine Pause in der aggressiven Straffung der Geldpolitik im kommenden Monat. Allerdings ist die Inflation weiterhin zu hoch, als dass die Entscheidungsträger eine Zinssenkung in Betracht ziehen könnten. Der Verbraucherpreisindex stieg um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und lag damit zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder unter der Fünf-Prozent-Marke. Die Investoren gehen allerdings weiterhin fest davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen noch in diesem Jahr senkt, da die Bankenzusammenbrüche durch eine Kreditverknappung zu einer deutlichen Konjunkturabkühlung führen könnten.