Bangladesch hebt Begasungsauflagen für US-Baumwolle nach CCI-geförderter Baumwollreise auf

WASHINGTON, 18. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Der Besuch einer vom Cotton Council International (CCI) gesponserten Delegation des Landwirtschaftsministeriums von Bangladesch in den USA vom 30. Oktober bis 5. November 2022 und die unabdingbaren Bemühungen des Büros des U.S. Department of Agriculture (USDA) Foreign Agricultural Service (FAS) in Dhaka haben die Regierung von Bangladesch schließlich davon überzeugt, die seit fast fünf Jahrzehnten geltende Vorschrift zur Begasung von Baumwollimporten aus den USA zu lockern.

Dieses Umdenken beseitigt ein bedeutendes Exporthindernis für US-Baumwolle nach Bangladesch und spart den bangladeschischen Fabriken Zeit und Geld, da sie ihren Importbedarf an Baumwollfasern aus den USA decken müssen. Die Fabriken in Bangladesch zahlen jährlich über eine Million Dollar für die unnötigen Kosten der Begasung von aus den USA importierter Baumwolle.