NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street muss sich zum Wochenschluss zeigen, ob die Zuversicht über eine zeitnahe Lösung des US-Schuldenstreits Bestand hat. Diese hatte die Kurse am Vortag teils kräftig angetrieben, vor allem Tech-Werte. Anleger wollten sich vorbörslich am Freitag aber nicht noch weiter aus dem Fenster lehnen, auch weil Nachzügler in der Quartalsberichtssaison der Unternehmen durchwachsene Signale sendeten.

Am Freitag scheint der Schwung nun aber zumindest erst einmal etwas nachzulassen. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsbeginn auf 33 615 Punkte und damit 0,24 Prozent höher. Der Nasdaq 100 wurde mit 13 825 Zählern 0,07 Prozent im Minus erwartet.