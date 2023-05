DAX setzt Aufwärtsbewegung weiter fort

Der DAX ist weiterhin überkauft nach dem starken jüngsten Kursanstieg. Es sollte nun weiterhin zunächst ein Rücklauf bis in den Bereich des 10er-EMA im Tageschart abgewartet werden. In der Folge ist nach einem Rücksetzer mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Im Bereich um den 10er-EMA im Tageschart bei aktuell 16.000 Punkten bietet sich eine Long-Position an.

Aktuelle Lage