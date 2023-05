Wirtschaft Windkraftausbau stockt wegen Genehmigungsstau bei Autobahn GmbH

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Im für den Windkraftausbau besonders wichtigen Nordwesten Deutschlands ist es zu einem dramatischen Engpass bei der Genehmigung von Schwertransporten gekommen. Wie die "Bild am Sonntag" mit Verweis auf Branchenkreise berichtet, liegen derzeit rund 15.000 Anträge unbearbeitet bei der Autobahn GmbH für Nordwestdeutschland.



Bis Juli sollen in der wichtigsten Wind-Region Deutschlands keine Anträge mehr angenommen werden. Für den Transport der Bauteile einer Windenergieanlage sind 150 Genehmigungen erforderlich. Das Bundesverkehrsministerium bestätigte der "Bild am Sonntag", dass es in der Niederlassung Nordwest zu einem "Rückstau bei der Antragsbearbeitung" gekommen sei.