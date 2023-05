Uranium Energy Corp. beginnt mit der S-K 1300 Erstbewertung der Wirtschaftsstudie und dem Umweltprogramm für das Roughrider-Projekt in Saskatchewan, Kanada

Corpus Christi, TX, 23. Mai 2023 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy- ... ) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen SLR Consulting (Canada) Ltd. ("SLR") und Wood (Canada) Ltd. ("Wood") mit der Durchführung einer S-K 1300 Initial Assessment Economic Study ("S-K 1300 IAES") für das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Roughrider (das "Projekt oder "Roughrider") beauftragt hat. Darüber hinaus hat das Unternehmen Canada North Environmental Services ("CanNorth") mit der Durchführung der umweltbezogenen Basisarbeiten für das Projekt Roughrider beauftragt.

Die geplanten Erschließungsarbeiten beim Projekt Roughrider werden von der früheren Arbeit des früheren Eigentümers Rio Tinto profitieren, einschließlich eines gründlichen technischen Verfahrens, der Einbindung der Gemeinden und einer Umweltbewertung und -prüfung durch das Umweltministerium von Saskatchewan, die allerdings nicht mehr aktuell ist. (1)

- SLR wurde aufgrund seiner Erfahrung bei der erfolgreichen Förderung von erstklassigen Uranprojekten im produktiven Athabasca-Becken als Leiter der S-K 1300 IAES des Unternehmens für das Projekt ausgewählt.

- Die S-K 1300 IAES wird sich auf die Kapital- und Betriebskosten, den Bau und den Produktionszeitplan des Roughrider-Projekts konzentrieren und dabei Optionen und Möglichkeiten aufzeigen.

- Wood wurde ausgewählt, um eine Uranaufbereitungsanlage zu entwerfen und mit potenziellen UEC-Mautverarbeitungsoptionen mit Dritten zu vergleichen - siehe Abbildungen 1 und 2 unten.

- CanNorth hat mit den Grundlagenstudien für das Roughrider-Projekt begonnen. Zuvor wurde CanNorth von Rio Tinto mit der Durchführung umfassender Untersuchungen der Umwelt und des kulturellen Erbes beauftragt, um die Umweltauswirkungen des Roughrider-Projekts gründlich zu bewerten und sich auf künftige Genehmigungen und behördliche Anforderungen vorzubereiten. (1)

- CanNorth ist einer der größten Umweltdienstleister in Westkanada und gehört zu 100 % der Kitsaki Management Limited Partnership, dem Geschäftszweig des Lac La Ronge Indian Band.

- Die Hubschrauberunterstützung wird von Aberdeen Helicopters Ltd. bereitgestellt, das zu 100 % einem Mitglied der Tri-River Métis Association gehört und in Partnerschaft mit Athabasca Catering Ltd. betrieben wird.

- Das Projekt verfügt über einen Zugang zu Allwetterstraßen und einer Stromversorgungsinfrastruktur. In Points North Landing, sechs Kilometer vom Lagerstättengebiet entfernt, gibt es einen öffentlich zugänglichen Flughafen.

- Es werden kohlenstoffarme Konstruktionsoptionen genutzt. Es gibt Hochspannungsleitungen, die Strom aus Wasserkraft in einem Umkreis von 20 km um den Standort des Roughrider-Projekts liefern, was eine vergleichsweise kohlenstoffarme Produktion von Uran ermöglicht.

- Die Gesamtressourcen des Projekts belaufen sich auf 27,8 Millionen lbs. U O38 in 389.000 Tonnen mit einem Gehalt von 3,25% U O38 in der angezeigten Kategorie und 36,0 Millionen lbs. U O38 in 359.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,55 % U O38 in der Kategorie "Abgeleitet". (2)

Amir Adnani, Präsident und CEO, erklärte: "Die früheren Eigentümer von Roughrider, Hathor und Rio Tinto, hatten nicht den Vorteil der regionalen Größe und des Portfolios, das UEC durch den Erwerb von UEX und den spannenden wachstumsorientierten und ressourcenbasierten Projekten in Christie Lake, Horseshoe Raven und Hidden Bay geschaffen hat. Dies ermöglicht es uns, sowohl das Potenzial von Roughrider als auch regionale Synergien für ein Hub-and-Spoke-Modell zu bewerten und zu erkunden. Infolgedessen wird UEC alle Uranverarbeitungsoptionen evaluieren, zusammen mit einem Bau im Vergleich zu potenziellen Mautverarbeitungsoptionen angesichts der unmittelbaren Nähe zu zwei bestehenden Mühlen."

James Hatley, VP Produktion, Kanada, erklärte: "UEC hat in dieser Projektbewertungsphase mehrere Betriebskonfigurationen zu berücksichtigen. Zusätzlich zu den S-K 1300 IAES- und Umweltstudien plant unser Explorationsteam weitere Ressourcenabgrenzungen, um die Mineralressourcen zu aktualisieren, geotechnische Bohrungen durchzuführen und die vorhandenen Trends zu erkunden. Parallel zum Bohrprogramm wird unser Team eine Präsenz vor Ort aufbauen und zusätzliche Gespräche mit der Gemeinde führen. UEC wertet die historischen Arbeiten aus, die Rio Tinto bei Roughrider durchgeführt hat, was unsere Erschließungszeit und -kosten erheblich reduziert."

(1) Rio Tinto - Roughrider Fortgeschrittenes Explorationsprogramm, 2013-2014, https://publications.saskatchewan.ca/#/categories/115

(2) Punkt 1302 der Verordnung S-K1300 Zusammenfassender Bericht über technische Ressourcen (der TRS"), der in Übereinstimmung mit S-K 1300 erstellt wurde und am 2. Mai 2023 über EDGAR auf Formular 8-K bei der Securities and Exchange Commission (SEC") eingereicht wurde und auch auf SEDAR als wesentliches Dokument" verfügbar ist. Der TRS wurde im Auftrag des Unternehmens von SRK Consulting (UK) Ltd. erstellt.

Über das Uranprojekt Roughrider

Das Projekt Roughrider ist ein konventionelles Uranprojekt im östlichen Athabasca-Becken im Norden von Saskatchewan, Kanada, einem der wichtigsten Uranabbaugebiete der Welt (siehe Abbildung 1). Das Projekt befindet sich etwa 13 Kilometer westlich der Mühle McClean Lake von Orano, in unmittelbarer Nähe zu den bestehenden Grundstücken von UEC im Athabasca-Becken (siehe Abbildung 2). Die Tiefe der Mineralisierung auf dem Projekt beträgt etwa 200 Meter und befindet sich in erster Linie im Grundgestein unterhalb der Diskordanz.

Abbildung 1 - Die Ost-Athabasca-Projekte von UEC

Abbildung 2 - Roughrider-Projekt und nahe gelegene UEC-Projekte

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist der am schnellsten wachsende Anbieter von Brennstoff für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft. UEC ist das größte, diversifizierte nordamerikanische Uranunternehmen, das die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen In-Situ-Recovery (ISR)-Uranprojekten in den Vereinigten Staaten sowie hochgradige konventionelle Projekte in Kanada vorantreibt. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming. Diese beiden Produktionsplattformen sind durch voll funktionsfähige zentrale Verarbeitungsanlagen verankert und werden von sieben US-amerikanischen ISR-Uranprojekten bedient, für die alle wichtigen Genehmigungen erteilt wurden. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über diversifizierte Uranbeteiligungen, darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios der USA mit gelagertem U O38 ; (2) eine bedeutende Beteiligung an Uranium Royalty Corp. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten mit jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung geleitet.

