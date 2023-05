TripleLift begrüßt die erfahrene Finanzexpertin Joyce Liu als neue CFO

NEW YORK, 23. Mai 2023 /PRNewswire/ -- TripleLift, die Ad-Tech-Plattform für digitale Werbung, hat Joyce Liu zur Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Liu wird den Finanzbereich von TripleLift in der nächsten Wachstumsphase leiten, in der das Unternehmen die Bereiche Audience Targeting, Connected TV und Retail Media ausbauen wird. In ihrer Funktion verantwortet Liu bei TripleLift sämtliche Finanzaufgaben, einschließlich Planung, Analyse und Steuerung. Sie gehört dem Executive Leadership Team des Unternehmens an.

Liu bringt umfassende Erfahrungen im Finanzwesen mit und arbeitete in diesem Bereich bereits für Unternehmen aus verschiedenen Branchen, von IT über CPG (Consumer Packaged Goods) bis hin zu Reisen. Zuletzt war sie als CFO für die US-amerikanische Tageszeitung „Politico" tätig. Dort arbeitete sie funktionsübergreifend daran, die Wirkung des überparteilichen Journalismus zu steigern, die Einnahmeströme des Medienunternehmens zu diversifizieren, die Abonnement- und Werbeeinnahmen zu verdoppeln und die Margen deutlich zu verbessern. Ihre Arbeit trug zu einem erfolgreichen Verkauf des Unternehmens an Axel Springer Ende 2021 bei. Der Erlös betrug Berichten zufolge mehr als eine Milliarde US-Dollar.

„Joyce kommt mit einer enormen Menge an Erfahrung im Gepäck zu uns. Sie hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, wachsende Unternehmen dabei zu unterstützen, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen", sagt Dave Clark, CEO von TripleLift. „Aber wichtig ist, dass nicht nur wir uns für Joyce entschieden haben – Joyce hat auch uns gewählt. Sie ist sehr daran interessiert, ihren verlegerischen Background mit unserem Technologieprofil zu kombinieren, und sie ist besonders begeistert von unseren Geschäftsbereichen Audience Targeting und Retail Media."

Vor ihrer Tätigkeit bei „Politico" war Liu zwölf Jahre lang bei CEB tätig, einem weltweit führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf Best Practices in Unternehmen spezialisiert hat. Dort war sie als Leiterin des Bereichs Global Finance für die Finanzen des Unternehmens und der einzelnen Geschäftsbereiche sowie für Business Intelligence und das Beschaffungswesen zuständig. Während dieser Zeit arbeitete sie eng mit dem Vorstand und dem Führungsteam zusammen, um das organische und anorganische Wachstum voranzubringen. Ihre Bemühungen führten schließlich zu einer Verdoppelung der Größe von CEB innerhalb von sieben Jahren. Davor hatte sie Positionen bei PepsiCo, Yum!Brands, Marriott International und US Foods inne. Sie wuchs in China auf und kam in die Vereinigten Staaten, um ihren MBA an der University of Maryland zu machen.