Wirtschaft Bundesbank kündigt weitere Zinserhöhungen an

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesbank kündigt weitere Zinserhöhungen im Euroraum an. "Der geldpolitische Straffungskurs ist noch nicht an seinem Ende angelangt", sagte Bundesbank-Chef Joachim Nagel am Dienstag bei einer Tagung des Wirtschaftsrats der CDU in Berlin.



"Es werden noch mehrere Zinsschritte erforderlich sein, um ein ausreichend restriktiv wirkendes Niveau zu erreichen", so der Bundesbankpräsident. Dieses Niveau werde man dann "eine ausreichend lange Zeit erhalten müssen, bis die Inflation nachhaltig gesunken ist". Das gefalle "natürlich nicht jedem", so Nagel.