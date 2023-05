NEW YORK (dpa-AFX) - Beunruhigt vom weiter schwelenden Streit um eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA hat die Wall Street am Mittwoch ihre Talfahrt fortgesetzt. Nervosität herrscht auch vor der im späten Handel anstehenden Veröffentlichung des Protokolls der letzten US-Notenbanksitzung. Anleger erhoffen sich Hinweise auf die weitere Geldpolitik, über deren Richtung es zuletzt unterschiedliche Meinungen gab.

Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,60 Prozent tiefer bei 32 856,69 Punkten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,73 Prozent auf 4115,38 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,88 Prozent auf 13 551,79 Punkte abwärts.