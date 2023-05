Das kanadisch-israelische Unternehmen Innocan Pharma (ISIN: CA45783P1027) baut sein Markenportfolio konsequent aus. Sowohl im Bereich der CBD-Verabreichungsplattformen ("LPT" und "CLX"), als auch im kommerziell sehr erfolgreichen Segment der CBD-Topicals ("SHIR" und "Relief & GO"). So verfügt Innocan in der Derma-Pharma-Sparte bereits über sieben Patentfamilien, die Bereiche wie Schmerzlinderung, Vaginaltrockenheit und Dermatologie abdecken. Dazu zählen die SHIR CBD-Kosmetiklinie und das Relief & GO Spray (US-Patent erteilt) gegen Schmerzen.

SHIR ist eine Premium-Linie von Dermakosmetikprodukten, wie Masken oder Seren, die eine maßgeschneiderte Mischung aus hochkonzentrierten Inhaltsstoffen und CBD enthalten. Von einem unabhängigen Forschungslabor¹ durchgeführte Studien bestätigten beispielsweise, dass nach der Anwendung von SHIR Premium CBD Facial Serum die Falten auf der Gesichtshaut um 90 bis 95 % reduziert wurden. Das feuchtigkeitsspendende Testprodukt erzielte zudem eine statistisch signifikante Erhöhung des Feuchtigkeitsgehalts der Haut.

Dermapharma-Umsatzanstieg 2022

Für den globalen CBD-Hautpflegemarkt wird eine hohe Wachstumsrate prognostiziert: Er wurde im Jahr 2022 auf 964,1 Millionen US-Dollar geschätzt und soll von 2023 bis 2030 mit einer durchschnittlichen CAGR von 31,5 % wachsen¹. Innocan Pharma ist mit dem erfolgreichen Derma-Pharma-Segment bestens positioniert, um diesen Multi-Milliarden-Dollar-Markt zu erschließen. Dies untermalen Innocan Pharmas Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr: Der Umsatz im Geschäftsjahr 2022 stieg von rund 196.000 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf rund 2,6 Millionen US-Dollar. Dieser Erfolg ist vor allem auf die gestiegenen Umsätze der Innocan-Tochter BI Sky Global zurückzuführen.

Joint Venture und Expansion

Das Joint Venture von Innocan und Brandzon Co. LTD konzentriert sich auf die Entwicklung von Beauty-Microbrands für Plattformen wie Amazon und andere Einzelhandelsmarktplätze und überzeugt damit immer mehr Kunden. So wurde beispielsweise der Kosmetikvertrieb in den USA über Amazon als "Best Seller" in der Kategorie und in den Top 100 der Schönheits- und Körperpflegeprodukte sowie als "Most Wished For" ausgezeichnet, und die Zahl der monatlichen Abonnements, die etwa 10 % der monatlichen Einnahmen ausmachen, ist deutlich gestiegen.