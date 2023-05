Südzucker trotzt schwachem Cropenergies-Ausblick - Aktie fällt dennoch

MANNHEIM (dpa-AFX) - Trotz steigender Rohstoffpreise und Bremsspuren bei der Tochter Cropenergies rechnet sich der Südzucker -Konzern unverändert auch in diesem Jahr ein besseres Ergebnis aus. An seinem entsprechenden Ausblick hielt das Management am Donnerstag zur Vorlage seiner endgültigen Jahreszahlen für das vergangene Geschäftsjahr fest. Zudem nannte die Südzucker-Führung erstmals auch konkrete Ziele, wie weit der Umsatz binnen zwölf Monaten steigen soll. Zwar fiel diese Prognose besser aus als erwartet, konnte den Kursverfall der Aktie aber nicht stoppen.

Das Südzucker-Papier rutschte gleich in der Frühe kräftig ab und stand am Nachmittag auf dem letzten SDax -Platz mit sieben Prozent im Minus bei 16,64 Euro. Damit ist die Aktie wieder zurück auf dem Niveau von Mitte April, nachdem sie erst vor wenigen Tagen bei 18,93 Euro ein Hoch seit fast sechs Jahren markiert hatte. Sämtliche Kursgewinne seit der Anhebung der Jahresprognose vor gut sechs Wochen sind somit wieder dahin. Seit dem Jahreswechsel steht das Papier somit nur noch hauchdünn im Plus.