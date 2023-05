China Matters' Beitrag Zukunftstechnologie auf dem Weltkongress für Intelligenz

Beijing, China (ots) - Was sind die neuesten Technologien für Künstliche

Intelligenz? Wie können sie für unser Leben nützlich sein? Diese Fragen werden

möglicherweise auf einem hochrangigen Kongress für internationale Zusammenarbeit

und Fortschritt in der KI-Technologie erörtert.



Der 7. Weltkongress für Intelligenz (WIC), die sich als eine internationale

Veranstaltung auf die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz und damit

verbundene Technologien konzentriert, wurde Anfang dieses Monats in Tianjin

ausgerichtet. Die Veranstaltung zielt darauf ab, Kooperation in globalem Umfang

zu fördern und über hochrelevante Themen wie KI, intelligente Fertigung,

intelligente Autos und 5G-Plus-Internet auszutauschen. Der Kongress bietet

führenden Akteuren aus Forschung, Industrie und Politik eine Plattform zum

Austausch von Wissen und zur Diskussion von Innovationsmöglichkeiten und den

Auswirkungen von KI und den verwandten Technologien auf die Gesellschaft.