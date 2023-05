Etwa 100 000 neue Verdi-Mitglieder seit Jahresbeginn

BERLIN (dpa-AFX) - In der Gewerkschaft Verdi haben sich seit Januar dieses Jahres rund 100 000 neue Mitglieder registriert. Das sei "so viel wie noch nie in einem solchen Zeitraum", sagte Verdi-Chef Frank Werneke der "Welt am Sonntag". Es habe auch Austritte gegeben, der Saldo sei dennoch deutlich positiv.

