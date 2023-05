Aduro Clean Technologies nimmt an Podiumsdiskussionen bei führenden Branchenkonferenzen teil

Sarnia, Ontario, den 30. Mai 2023 – Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das mit Hilfe von chemischen Verfahren geringerwertige Rohmaterialien wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, wird im Juni 2023 an drei Branchenkonferenzen teilnehmen. Das Unternehmen wird bei diesen Veranstaltungen das Potenzial seiner HydrochemolyticTM-Technologie („HCT“) vorstellen und mit wichtigen Interessensvertretern in Kontakt treten.