GOLDMAN SACHS stuft JCDecaux auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für JCDecaux nach dem angekündigten Kauf von Clear-Channel-Tochterunternehmen in Italien und Spanien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21,10 Euro belassen. Die Transaktion dürfte die führende Marktposition des französischen Außenwerbespezialisten in den beiden Ländern stärken und erhebliche Synergien freisetzen, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Expertin merkte indes an, dass der Markt in Italien sehr fragmentiert sei. In Spanien hingegen käme JCDecaux wohl auf einen Marktanteil zwischen 30 und 40 Prozent. Der Grad der Fragmentierung in dem jeweiligen Land beeinflusse direkt das Margenniveau./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2023 / 09:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 18,22EUR gehandelt.