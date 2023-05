KfW-Kreditmarktausblick Kreditnachfrage der Unternehmen im Rückwärtsgang

- Kreditneugeschäft steigt im vierten Quartal um 19 %, Tempo des Zuwachses geht

jedoch deutlich zurück

- Entspannung an den Energiemärkten und Abklingen der Lieferengpässe reduzieren

krisenbedingten Liquiditätsbedarf

- Wachstum neuer Bankdarlehen dürfte im Frühjahr nahezu zum Stillstand kommen



Das Kreditneugeschäft der Banken und Sparkassen in Deutschland mit Unternehmen

und Selbstständigen ist im vierten Quartal 2022 um 19 % gestiegen, wie der neue

KfW-Kreditmarktausblick von KfW Research zeigt. Das Wachstum neuer Kredite fällt

damit zwar weiter kräftig aus - gegenüber dem Rekordwert des Vorquartals (36,1%)

hat es jedoch um die Hälfte an Dynamik verloren. Im Frühjahr dürfte das Wachstum

neuer Unternehmensdarlehen im Vorjahresvergleich zum Stillstand kommen. Dabei

bleibt das Niveau der Neukreditvergabe vergleichsweise hoch.