Positive Heraufstufung! Fosuns Rating von S&P bestätigt

In dem Bericht stellte S&P fest, dass Fosun durch die Veräußerung von Vermögenswerten im Jahr 2022 etwa 30 Mrd. RMB an Liquidität zurückerhalten hat. Dies ist dem diversifizierten Vermögensportfolio und der Entschlossenheit und Umsetzung des Managements zu verdanken, Vermögenswerte zu veräußern, um Schulden abzubauen. Gleichzeitig haben die soliden und stabilen Beziehungen von Fosun zu vielen Banken ausreichende Liquiditätsquellen in Zeiten eines Abschwungs am Anleihemarkt gesichert. Dank der massiven Veräußerung von Vermögenswerten und stabiler Bankkredite konnte Fosun in den letzten drei Quartalen alle fälligen Verbindlichkeiten erfolgreich tilgen. Bis zum Ende des ersten Quartals 2023 reduzierte Fosun seine zinstragenden Verbindlichkeiten erfolgreich um 24 Mrd. RMB, wodurch die zinstragenden Verbindlichkeiten auf Konzernebene auf 93 Mrd. RMB sanken. Gleichzeitig kam es in der Schuldenstruktur zu einem Anstieg der Bankdarlehen und einem deutlichen Rückgang des Anteils der innerhalb eines Jahres fälligen Schulden, was zu einer deutlichen Verbesserung der Stabilität der Schuldenseite führte. S&P Global Ratings bestätigte das langfristige Emittentenrating und das Rating der besicherten vorrangigen unbesicherten Schuldtitel von Fosun und hob den Ratingausblick von negativ auf stabil an.

Trotz der Unsicherheiten im externen Umfeld hat der Markt die Fähigkeit von Fosun zur Kapitalbeschaffung sowohl im In- als auch im Ausland gut bestätigt.

Anfang Mai dieses Jahres wurde der Offshore-Konsortialkredit von Fosun International in mehreren Währungen offiziell auf den Markt gebracht und hat bisher einen Gegenwert von über 450 Mio. US-Dollar gesichert. Der Offshore-Konsortialkredit wurde gemeinsam von sieben Banken, nämlich der Bank of China, der Bank of East Asia, der Commerzbank, der Hang Seng Bank, der HSBC, der Natixis und der Standard Chartered Bank, als federführende Bank angeboten, und mehr als zehn Banken haben sich daran beteiligt.