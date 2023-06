Wuppertal (ots) - Der Kobold VK7 Akku-Staubsauger von Vorwerk ist von der

Stiftung Warentest als Testsieger mit dem besten Qualitätsurteil ausgezeichnet

worden. Im aktuellen Staubsauger-Test "Das Duell: Akkusauger gegen

Bodenstaubsauger" erhält der Kobold VK7 Akku-Staubsauger mit der Kobold EB7

Elektrobürste das Testurteil GUT (2,1) und führt damit die Tabelle der

kabellosen Handstaubsauger ab "07/2022 Akku-Staubsauger" an.



140 Jahre Vorwerk - das bedeutet auch 140 Jahre Leidenschaft und Innovation. Der

aktuelle Staubsauger-Test der Stiftung Warentest unterstreicht diese

Leidenschaft und Produkt-Innovation und zeichnet das Wuppertaler

Familienunternehmen mit einem weiteren Testsieg aus. Die Stiftung Warentest

Tests des Jahres 2023 bringen aktuell Resultate für 21 Staubsauger - 10 ohne und

11 mit Kabel. Unter den Akku-Staubsauger führt Vorwerk nun wieder einmal das

Feld an und erhält für seinen aktuellen Kundenliebling, den Kobold VK7

Akku-Staubsauger mit der Kobold EB7 Elektrobürste die Stiftung Warentest

Auszeichnung GUT (2,1).





Der kompakte und leistungsstarke Kobold VK7 Akku-Staubsauger von Vorwerk ist dasHerzstück des VK7 Reinigungssystems und ein echter Performancekünstler. Flexibelkombinierbar mit verschiedenen Aufsätzen und Düsen erledigt er jedeReinigungsdisziplin im Handumdrehen.KOBOLD CLICK & CLEAN - Mit nur einem Click zum neuen Gerät.Das Kobold VK7 System bietet mit nur einem Hauptgerät und diversen Aufsätzen undDüsen bis zu 19 Reinigungsfunktionen. Das sorgt für mehr Flexibilität beimPutzen und weniger Gerätschaften zu Hause! Ob Saugen mit der EB7 Elektrobürste,Saugen und Wischen mit dem SP7 Saugwischer-Aufsatz, Staubwischen mit der FD7Flächendüse oder Polster- und Matratzenreinigung mit der PB7Elektro-Polsterbürste: Mit einem Click lässt sich der VK7 in ein neues Gerätverwandeln und individuell an die jeweiligen Bedürfnisse zu Hause anpassen.BOOST-FUNKTION - Turbo-Saugen und Wischen einfach auf Knopfdruck.Mit der Boost-Funktion von Vorwerk wird der VK7 zu einem echten Stubenrocker undsaugt mit der EB7 Elektrobürste auch gröberen Schmutz wie Popcorn, große Krümeloder Blumenerde ganz mühelos auf. Die geballte Extra-Power sorgt sowohl beimSaugen als auch beim Saugwischen für eine maßgebliche Erhöhung derReinigungsleistung und bietet somit eine enorme Zeitersparnis und maximaleEffizienz.KOMFORT-FUNKTION - Mehr Bewegungsfreiheit dank drehbarem Griff.Mit seinem schwenkbaren 180°-Drehgriff ist der Kobold VK7 besonders handlich beiallen Reinigungsarbeiten sowohl über dem Boden als auch in engstenRäumlichkeiten. Ob bei Möbel-, Polster-, Matratzen-, Textil- oder Autoreinigung:Der Kobold VK7 vereint die Funktionen von Sauger, Kehrblech, Staubtuch und Co innur einem Gerät.Das Kobold VK7 System ist seit dem 4. Oktober 2022 bei allen Kobold Beraterinnenund Beratern, im Vorwerk Onlineshop unter http://www.vorwerk.de sowie in dendeutschlandweiten Vorwerk Stores ab einem Preis von 949 EUR (Kobold VK7 inkl.EB7 Elektrobürste) erhältlich.Hier geht's zum aktuellen Stiftung Warentest Test (https://www.test.de/Staubsauger-im-Test-1838262-detail/320000019900-2!22-23-6/?origin=List&defaultprofile=neueStaubsaugerGalerie) .ÜBER KOBOLDInnovation, Qualität und Langlebigkeit - dafür stehen die hochwertigenRaumpflege- und Reinigungslösungen von Kobold bis heute. Zur Produktpalette vonKobold gehören neben einem leistungsstarken Akku-Staubsauger undAkku-Saugwischer auch ein Bodenstaubsauger, ein Saugroboter sowie einFensterreiniger. Der Geschäftsbereich Kobold ist in insgesamt zwölf Ländern inEuropa und Asien mit eigenen Landesgesellschaften vertreten. Darüber hinausvertreiben 29 Distributoren die Produkte. Kobold vertreibt seine Produktehauptsächlich über persönliche Vorführungen im Zuhause der Kundinnen und Kundensowie in Vorwerk Stores und online unter http://www.vorwerk.de .