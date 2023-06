Wirtschaft Schulze erwartet schnelle Reformen von neuem Weltbank-Präsidenten

Berlin/Washington (dts Nachrichtenagentur) - Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) erwartet vom neuen Präsidenten der Weltbank eine zügige Umsetzung der von Deutschland geforderten Reformen. "Die Erwartung an Ajay Banga ist, dass er die Reform der Bank vorantreibt", sagte sie der "Welt" (Freitagsausgabe).



Der US-Amerikaner tritt an diesem Freitag sein Amt an. "Der Grundauftrag der Weltbank war und bleibt es, extreme Armut zu bekämpfen." Die Umsetzung dieser Aufgabe müssten "andere" festlegen.