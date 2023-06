Wirtschaft Dax startet freundlich - Einigung im US-Schuldenstreit

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Freitag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.960 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Plus von 0,7 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag. "Es ist der Tag, an dem wir endlich einen Haken an den US-Schuldenstreit machen können", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners die jüngsten Geschehnisse in Washington. Der Deal sei zwar an den Börsen bereits im Vorfeld eingepreist worden, sorge jedoch trotz dessen für ein erleichtertes Aufatmen.